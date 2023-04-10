Kaymakam Ahmet Odabaş'a Polis Haftası ziyareti

yıl dönümü nedeniyle Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve çalışma arkadaşları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Polis Haftası etkinlikleri dahilinde emniyet teşkilatını makamında ağırlayan Kaymakam Odabaş; “Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmış olup, büyük fedakarlıklar göstermektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşa hizmet sunan Türk Polis Teşkilatımızın 178. Kuruluş yıldönümü kutluyor, tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.