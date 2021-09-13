Kaymakam Aksakal'dan muhtarlara aşı tavsiyesi

Bandırma Muhtarlar Derneği, heyet olarak Kaymakam Engin Aksakal' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Akçapınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Kocabıyık ve yaklaşık 25 Mahalle Muhtarının hazır bulunduğu ziyaret esnasında Kaymakam Aksakal, Muhtarları vatandaşları aşı olmaları konusunda bilinçlendirme tavsiyesinde bulundu. Bandırma'da salgın hastalığın yükselişte olduğunu belirten Kaymakam Engin Aksakal, " Muhtarlarımızın şahsımı ziyaret etmeleri beni mutlu etti. Muhtarlarımız demokrasinin gereği seçimle iş başına gelmiş önemli görevleri olan kişilerdir. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Benim Muhtarlarımızdan isteğim, vatandaşlarımızı aşı konusunda bilinçlendirmeleridir. Bilindiği gibi ülkemizde ve Bandırma'da salgın hastalık yükselişte. Aşı çok önemli. Vatandaşlarımızı aşı olmaları konusunda bilinçlendirin " diye konuştu. Ziyaret sonunda Kaymakam Aksakal' Aksakal Mahallesinin meşhur Taşfırın ekmeği takdim edildi.