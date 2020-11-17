Kaymakam Atasoy, pazarı denetledi

Pazar da gerçekleşen denetimin ardından sosyal paylaşım hesabından kısa bir açıklama yapan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. İlçemizde kurulan pazaryerini pandemi denetim komisyonu olarak denetledik. Esnafımız ve müşteri olarak bulunan vatandaşlarımızın her birinin kendi özdenetimini yapmalarını ve kurallara uyma noktasında istisnasız hassasiyet bekliyorum” dedi.