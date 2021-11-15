Kaymakam Atasoy'dan aşı uyarısı

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdek'teki Covid-19 aşılama oranının yüksek olduğunu belirterek, “Ancak bu durum vatandaşlarımızda rehavet yaratmamalıdır. Covid-19 önlemlerine eksiksiz uymalıyız” dedi.

Tüm vatandaşları aşılarını eksiksiz yaptırmaya çağıran Atasoy, şunları söyledi:

“Özellikle şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Covid-19 aşısı çok gereklidir. Bu aşıyı olanlar da hastalığa yakalanabiliyor ama hastalığı çok hafif şekilde, evlerinde atlatıyorlar. Aşı olup da hastanede tedavi gören hemen hemen yok. Erdekli vatandaşlarımıza bu gerçeği bir kez daha hatırlatıyorum. Bu zorlu dönemi aşıyla ve birlikte el ele vererek atlatacağız.”