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Kaymakam Atasoy'dan emniyete ziyaret

Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak tarafından karşılanan Kaymakam Atasoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vatandaşlara daha iyi ve kaliteli kamu hizmeti vermeleri için zaman zaman kamu kurumları ve personellerini ziyaret ettiğini dile getiren Kaymakam Atakan Atasoy, ziyaretlerde sıkıntı ve talepleri dinlediğini, çare üreterek çalışanların moralini artırmayı arzu ettiğini dile getirdi. Kaymakam Atasoy, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyet personeli ile bir araya gelerek, kazasız belasız hayırlı görevler temennisinde bulundu. Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Atakan Atasoy'a teşekkür etti.

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