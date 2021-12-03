Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ziyaret

Kaymakam Atasoy, Erdek ve kırsal mahallelerde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası hasar gören işyerlerine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde kuvvetli fırtına ve lodosun etkili olduğu ilçede metrelerce yükselerek caddelere ulaşan dalgalar sonrasında merkez ve kırsal Ocaklar mahallesinde işyerlerini su basmış rüzgar nedeniyle çatılar uçmuş, masa ve sandalyeler kullanılmaz hale gelmişti.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberinde Erdek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku ile birlikte Erdek merkez ve kırsal Ocaklar Mahallesi'nde zarar gören işyerlerinde incelemelerde bulunarak esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.