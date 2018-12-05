Kaymakam Çalık, Engelliler Derneğini ziyaret etti

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ünde yer aldığı ziyarette, Dernek Başkanı Meliha Söğüt derneğin çalışmaları hakkında Kaymakam Ekrem Çalık'a bilgi verdi.

Dernek üyelerinin günlerini kutlayan Kaymakam Çalık, “Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bugüne kadar önlerindeki her türlü sosyal ve fiziki engelleri kaldırarak daha rahat ve engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için çözümler ürettiklerini ve üretmeye de devam edeceklerini” bildirdi.

Engelli kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiği atölyeyi de ziyaret eden Kaymakam Çalık, Özel Eğitim Öğretmeni Melike Dereköy ve Nurgül Göken'den kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.