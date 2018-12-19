Kaymakam Çalık, Halk Eğitim merkezini ziyaret etti

Kaymakam Çalık, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan'dan bilgi aldı. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, Kaymakam Çalık'a bilgi verdi. Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü genel, mesleki, okuma-yazma ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla bölge insanına hizmet etmektedir diyerek sözlerine başlayan Müdür Alkan, “2018-2019 eğitim-öğretim yılında 101 kurs açarak bin 870 kursiyere eğitim verildi. Emlak Danışmanlığı, mis sabun, bilgisayar işletmenliği, giyim, hijyen, ilkyardım, Kaziziye (kuyumculuk), seramik gibi sayısız kurs çeşitliliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Çocukları geleceğe hazırlamak, deney, araştırma ve bilgisayarı doğru kullanabilmek adına robotik kodlama kursu Halitpaşa İlkokulunda açılmıştır. ‘Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında satranç, atletizm, kick box, oryantring, drama, masa tenisi kursları açarak öğrencilerimize yönelik etkinlikler müdürlüğümüzce halen devam ediyor" dedi.

Brifing sona erdikten sonra Kaymakam Çalık, sınıfları gezerek halk eğitim merkezinde faaliyetlere katılan kursiyerler ile bir süre sohbet etti.