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Kaymakam Çalık Kyzikos'u ziyaret etti

Erdek Kaymakam Ekrem Çalık, Düzler bölgesinde bulunan Kyzikos antik kenti kazı alanını ziyaret etti.


Kaymakam Ekrem Çalık, Erdek Düzler Bölgesi'nde yer alan Kyzikos antik kent alanına giderek burada devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kyzikos antik kent alanında kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Nurettin Koçhan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ekrem Çalık, kazı heyetinde görevli Doç. Dr. Korkmaz Meral, Kültür Bakanlığı temsilcisi arkeolog Tülin Tan ve öğrencileri ile bir süre sohbet etti.

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