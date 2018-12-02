Kaymakam Çalık muhtarlarla bir araya geldi

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ın başkanlığında düzenlenen Erdek Muhtarlar Toplantısına 28 mahalle muhtarının 26'sı katılırken, 2 muhtarın ise mazereti nedeniyle katılamadığı öğrenildi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında Erdek Öğretmenevi'nde tüm muhtarların katılımı ile yemekli bir toplantı gerçekleştirildi. Erdek merkez mahalle ve kırsal mahalle muhtarlarının bir araya geldiği toplantıda söz alan Erdek Sahil Mahallesi Muhtarı aynı zamanda Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, mahallesinin alt yapı sorunlarını anlatıp, derelerin ıslah edilmesinin yanı sıra bozulan yolların asfaltlanması talebini aktardı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde seçime katılacak mahalle muhtar adaylarının da seçime ön başvuru yaparak girmesi önerisi getiren Baycan, İlçe Seçim Kurulu'nun hazırlayacağı mühürlü ve birleşik oy pusulası ile muhtar adaylarının seçime girmesi görüşünü Kaymakam Çalık'la paylaştı.

Toplantının, İçişleri Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenilirken, muhtarların öneri ve taleplerinin alınmasının ardından hep birlikte yenilen öğle yemeği ile toplantı sona erdi.