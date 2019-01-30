Kaymakam Çalık, muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda mart ayında yapılacak seçimlerin güven ve huzur içinde yapılması için alınacak tedbirler muhtarlara anlatıldı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ilçede görev yapan 28 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, iyi niyet, nezaket kültürü, tarafsızlık, eşitlik, hakkaniyet ve mevzuat çerçevesinde hizmet verilmesi, hoşgörülü olunması, kurumlar tarafından mahallelerde yapılan ziyaret, hizmet ve yapım, onarım, bakım işlerinde muhtarların kurumlarla koordineli ve ekip halinde hareket edilmesi hususlarını ele aldı. Çalık, "Seçimlerin güven ve huzur içinde geçmesi için her türlü tedbirler alınmış olup, seçimler sonuçlanıncaya kadar muhtarlarımız görevleri başında olacaklar. Seçim yarışında hoşgörülü, adil, eşit davranmaları, kırıcı olmamaları konusunda özen göstermeleri, muhtarlarımızın tasdik ettikleri veya imzaladıkları belge veya yazıları mutlaka incelemeleri, içeriğini okumaları, mevzuata uygun olmayan belgeleri onaylamamaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışmalarına bütün muhtarların yardımcı olmaları gerekiyor" dedi.