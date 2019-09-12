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Kaymakam Çalık, okulları ziyaret etti

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte okulları ziyaret etti.


Okul ziyaretleri esnasında ilköğretim ve liselerde öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Ekrem Çalık, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ı rahmetle andı. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Çalık, “2019-2020 eğitim-öğretim yılının geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, o çocuklarımızın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimize, cefakar, vefakar anne ve babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Kaymakam Çalık'ın okul ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz de eşlik etti.

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