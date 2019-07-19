Kaymakam Çalık, şehit askerin kabrini ziyaret etti

Kaymakam Ekrem Çalık, Erdek'in Ormanlı Mahallesi'nde Güneydoğu şehidi Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un kabrini ziyaret etti

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Ormanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Ormanlı Mahallesi ziyaretinde, Güneydoğu Şehidi Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un kabrini de ziyaret eden Kaymakam Ekrem Çalık dua etti. Şehit kabir ziyaretinden sonra, şehit Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un 1995 yılında şehit edilişinin sene-i devriyesi nedeniyle babası Ormanlı Mahallesi eski Muhtarı Nihat Erdoğmuş tarafından düzenlenen mevlit programına Kaymakam Ekrem Çalık eşi Zeynep Çalık ile birlikte katıldı.

Ormanlı Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Sezgin Birol'la bir araya gelen Kaymakam Çalık, muhtarı kutlayıp, görevinde başarılar diledi. Muhtar Sezgin Birol ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşlarla bir araya gelip, mahallenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunuldu.