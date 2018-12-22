Kaymakam Çalık Selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Kaymakam Çalık Erdek ilçesinde hafta içinde meydana gelen şiddetli yağışlarda zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Kaymakan Çalık şiddetli yağışlarda taşan derenin ıslahı için DSİ.'nin çalışma yapacağını açıkladı.

Erdek Kaymakam Ekrem Çalık'ın, sorunun yaşandığı bölgeye yaptığı ziyarette Erdek Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın'da hazır bulundu. Mahalle Muhtarı Ali Aydın'ın talebinin takipçisi olacağını söyleyen Kaymakam Çalık, bölgede su taşmalarının tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Kaymakam Ekrem Çalık, bölgeye yaptığı ziyarette su basması neticesinde konutu zarar gören Ayşe Arslan'ın evini de ziyaret etti.

İlçe kaymakamının ziyaretinden çok memnun kalan Ayşe Arslan, BASKİ ve Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını açıkladı. Kaymakam Ekrem Çalık, daha sona Belkıs Kırsal Mahallesi'ne giderek burada ikamet eden ve çıkan yangında evi zarar gören, Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımda bulunularak zararı giderilen Ahmet Ekici isimli vatandaşımızın evini ziyaret etti. Yapılan yardım ve çalışmalarla ilgili Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sabri Keçici'den bilgi alan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşımız ile bir süre sohbet etti.

Kaymakam Ekrem Çalık, kış şartlarının diğer kırsal mahallelerimize oranla daha çetin geçtiği Yukarı Yapıcı kırsal ahallesini de ziyaret etti. Vatandaşlarımız ile kırsal mahalle kahvehanesinde sohbet eden Kaymakam Ekrem Çalık, mahallenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu.