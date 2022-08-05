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Kaymakam Çelik'ten Muharrem orucu iftarı

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş Manyas Kaymakamı Koray Çelik’in ev sahipliğinde verilen iftar yemeğinde buluştu.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş Manyas Kaymakamı Koray Çelik'in ev sahipliğinde verilen iftar yemeğinde buluştu.


Manyas Atatürk Kültür Salonunda gerçekleştirilen iftar programına Belediye Başkanı Tancan Barcin, Alevi dedesi Naci Yüksel, davetliler ve çok sayıda vatandaş katılırken, katılımcılar yapılan duaların ardından oruçlarını açtı. Kaymakam Çelik yaptığı konuşmada, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Kutsal günlerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirterek, "Bugün, Muharrem ayı dolayısıyla sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde olmak istedik. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Muharrem ayı Peygamberimizin hicreti esas alınarak hicri yılbaşı kabul edilen aydır. Muharrem ayı aşure ayıdır. Muharrem ayı bizlere, yüreklerimizi dağlayan Kerbela'yı hatırlatan aydır. Kerbela şehitlerini yâd ederken barışın, kardeşliğin, birliğin ayı olan Muharrem ayının bereket ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Allah ü Teala tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi.

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