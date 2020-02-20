Kaymakam çocuklarla zeka oyunu oynadı

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Zeka Oyunları Yarışması'nda büyük heyecan yaşandı.

Sekiz Eylül İlkokulunda yapılan finallerde 8 grupta 85 öğrenci yarışırken, dereceye giren öğrenciler Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin oyun oynaması öğrencileri hayran bıraktı.

85 öğrencinin katıldığı Burhaniye Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasında ilkokul grubundan katılan öğrenciler mangala, qbitz, equilibrio ve pentago isimli akıl ve zeka oyunlarında, ortaokul grubundan katılan öğrenciler ise mangala, pentago, reversi ve kulami isimli akıl ve zeka oyunları branşlarında yarıştılar.

Dereceye giren öğrenciler, Balıkesir'de düzenlenecek yarışmalarda ilçeyi temsil edecekler. Balıkesir'de başarılı olan öğrenciler de Nisan ayında düzenlenecek bölge yarışlarına katılacaklar. Başarılı öğrencilere kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bugün Sekiz Eylül İlkokulunda zeka oyunlarının finalini ve ödül törenini yaptık. Akıl ve zeka oyunları çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişiminde çok önemli bir alan. Ayrıca, günümüzde teknoloji bağımlılığı ciddiye alınması gereken bir bağımlılık türü. Hem bunu aşmak hem de çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişimini sağlamak adına zeka oyunlarına önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda geçtiğimiz sene Halk Eğitim Müdürlüğümüzce açılan “Zeka Oyunları Eğitici Eğitmenliği” kursunu aldı ve okullarında zeka oyunları alanında etkinlikler düzenleyerek çocuklarımıza bunları öğretmeye başladı. İlçe çapında zeka oyunları yarışmaları düzenledik. Burada dereceye girenler öğrencilerimize Balıkesir'deki yarışmalarda başarılar diliyorum ve öğrencilerimizin üzerlerinde emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zeka Oyunları Öğretmeni Mine Bunsuz da, ”Oyunlarımız sırayla equilibrio, pentago, reversi, mangala, ve fulami idi. Bu oyunlarda öğrencilerimiz birbirleriyle grup eleme usulü yarıştılar. Hem el hem göz koordinasyonu, zeka dikkat bilgi ve becerilerini kullandılar. Gerçekten de başa baş bir mücadele sergilendi. Öğrencilerimiz, zeka oyunları sayesinde televizyondan uzak bilgisayardan uzak vakit geçirmeyi öğrendi. Kendi kendine vakit geçirebilen öğrencilerimiz oldu. Bütün öğrencilerime bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.