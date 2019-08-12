Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiği önlemlerini yerinde inceledi

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi bu bayramda da 81 ilde hayata geçirilen trafik uygulamalarını bizzat yerinde inceledi. Trafik kontrolü yapmayı ihmal etmeyen Kaymakam Görgülüarslan, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı.

Ayvalık'ta bulunan polis ve jandarma uygulama noktasında görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar, yapılan uygulamalar hakkında; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Jandarma Kıdemli Başçavuş Ömerhan Kandemir, Trafik Büro Amiri Baş Polis Murat Danış ve trafik denetleme ekiplerinden bilgi alan Kaymakam Görgülüarslan, görevli ekiplere işlem gerektiren hususlar üzerinde titizlikle durmalarını istedi.

Trafik kontrollerinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Kaymakam Görgülüarslan, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını önemine işaret ederek, sürücülere hayırlı yolculuklar temennilerinde bulundu.

Trafik kontrol ve denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, “4 günlük Kurban Bayram tatili dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu birtakım tedbirler var. Bu tedbirlere ve bayram nedeniyle iyice yoğunlaşan trafikte sürücülerimizin dikkatli olabilmeleri adına bizler de Ayvalık'ımızda ki polis ve jandarma uygulama noktalarındaki trafik kontrol ve denetimlerimizi artırdık. Biz de alınan tedbirleri ve yapılan uygulamaları yerinde denetliyoruz. Sürücülerimize uyarılarda bulunuyoruz” dedi.