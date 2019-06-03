İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiğini denetledi

Ramazan bayramı tatili sebebiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ramazan bayramı tatili sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, Ramazan bayramı öncesi trafik uygulamalarını bizzat yerinde inceledi. Trafik kontrolü yapmayı ihmal etmeyen Kaymakam Görgülüarslan, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı. Trafik kontrollerinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Kaymakam Görgülüarslan, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını önemine işaret ederek, sürücülere hayırlı yolculuklar temennilerinde bulundu.


Trafik kontrol ve denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, “9 günlük bayram tatili dolayısıyla birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirlere ve bayram sebebiyle iyice yoğunlaşan trafikte sürücülerimizin dikkatli olabilmeleri adına bizler de Ayvalık'ta polis ve jandarma uygulama noktalarındaki trafik denetimlerimizi artırdık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.