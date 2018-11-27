Kaymakam Görgülüarslan'dan gazi ve şehit ailelerine anlamlı jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı üyesi 41 kişiye Ankara Gezisi jesti yaptı.

Vakfın Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu öncülüğünde gerçekleşen başkent gezisinde; Kaymakam Görgülüarslan; Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı, 150 Evler Mahallesi Muhtarı ve Ayvalık Kaymakamlık SYDV Mütevelli Heyeti Üyesi Yener Koşvarı da gaziler ve şehit ailelerine rehberlik etmesi için görevlendirdi.

24 Kasım akşamı saat 22.00'de vakfın eski otogarda bulunan binası önünde buluşan Ayvalıklı gaziler ve şehit ailelerinin Ankara ziyareti; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de duygu dolu bir ziyaret ile başladı.

Atatürk'ün mozolesi önünde dualar eden Ayvalıklı gazi ve şehit aileleri daha sonra Anıtkabir'in bünyesindeki müzeyi gezen gazi ve şehit aileleri daha sonra 1. TBMM ve 2. TBMM binalarında da gezip görebilme şansı buldular.

Cumartesi gecesi Ankara'da konaklayan Ayvalıklı gaziler ve şehit aileleri Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile burada bulunan Millet Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

Ankara'dan dönüş istikametinde Eskişehir'e de giren gaziler ve şehit aileleri,zaman kısıtlılığı nedeniyle kentin sadece tarihi güzellikleriyle tanınan Odunpazarı'nı gezebildiler.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülarslan'ın kendilerini ziyaret ettiği sırada Ayvalıklı gaziler ve şehit ailelerini Çanakkale ve Ankara gezileri sözü verdiğini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu muhabirimize yaptığı açıklamada, Kaymakam Görgülüarslan'ın kendilerine verdiği her ki sözü de tutmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalıklı gazi ve şehit ailelerinin Kaymakam Görgülüarslan'ın yaptığı jeste minnettar kaldıklarını söyleyen Şube Başkanı Kıranoğlu, “Sağolsun Sayın Kaymakamımız bizi ziyadesiyle onore etti. Vakfımızın şube üyesi olan gazi ve şehit aileleri olarak kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kendisinden ve devletimizden razı olsun” diye konuştu.