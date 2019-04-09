Kaymakam Hüseyin Öner'in Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam Hüseyin Öner, Polis Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner yayınladığı kutlama mesajında “10 Nisan 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.

Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden günümüze kadar halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve görevini mesai mefhumu tanımaksızın her zaman layığıyla yapmıştır.

Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatı olarak görülen Polis Teşkilatımız, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler ile halkımızın gönlünde haklı bir yere sahip olmuştur. Gücünü kanunlardan alan Polisimiz, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm Emniyet Mensuplarımızı şükranla ve içtenlikle kutluyor; görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anarken; Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına başarılar diliyorum.” dedi.