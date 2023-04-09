Kaymakam iftar sofrasında çocukları misafir etti

Balıkesir'in Havran ilçe Kaymakamı Enver Özderin Dünya Yetimler Gününde, çocuklara iftar yemeğinde buluştu.

Kaymakamı Enver Özderin, ‘Dünya Yetimler Günü' nedeniyle, Havran ilçesi genelinde yaşayan öksüz/yetim çocuklar ve aileleriyle Havran Belediye Kapalı Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam, çocuklarla ve aileleri ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzenlenen yemeğe Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve kurum amirleri katıldı.