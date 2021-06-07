Kaymakam İlyas Memiş Reşitköy Barajı inşaatında inceleme yaptı

Karınca Deresi üzerinde yapılan, bölgenin için büyük önem arz eden, tamamlandığında Burhaniye ve Gömeç ilçesindeki bir çok tarım arazilerini sulayacak olan Reşitköy Barajı inşaatının yapımı devam ediyor.

Kaymakam İlyas Memiş, Reşitköy Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Baraj alanında çalışan yetkililerden bilgi alan Kaymakam İlyas Memiş, “İhalesi 2017 yılında yapılan ve yine 2017 yılında temeli atılan baraj 45 metre yüksekliğinde ve 92.3 milyon metreküp su hacmine sahip olacak. Baraj hizmete girdiğinde, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde 63 bin 416 dekar alan sulu tarıma açılacak” dedi. Baraj inşaatı incelemelerinde Kaymakam İlyas Memiş'e, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş eşlik etti.