Kaymakam kar çamur demedi ağaç dokunu dikti

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kaymakam Şeref Aydın Kazdağları eteklerinde karlı ve çamurlu arazide karaçam tohumu dikimi yaptı. Kaymakam Aydın ağaç dikmenin zamanı ver yeri olmadığını ifade etti.

Havran Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında karaçam ormanlarında gençleştirme faaliyetleri kapsamında arazi hazırlığı yapılan 140 dekar sahada tohum takviseyi çalışmasına Kaymakamımız Şeref Aydın da katıldı. Yapılan çalışma ile onbinlerce karaçam tohumu toprak ile buluştu. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen karın ve çamurun içinde protokol üyeleri karacam tohumlarını toprak ile buluşturdu.