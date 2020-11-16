İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaya din görevlileriyle toplantı yaptı

Manyas’ta korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Kaymakam Muhammed Kaya din görevliler ile alınacak ve alınması gereken önlemler konusunda bir toplantı yaptı.

Manyas'ta korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Kaymakam Muhammed Kaya din görevliler ile alınacak ve alınması gereken önlemler konusunda bir toplantı yaptı.


Müftülük toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda pandemi sürecin de din görevlilerinin sürece katkısı ile ilgili konular ele alındı. Kaymakam Kaya Camiler de alınması gereken önlemler, din görevlilerinin vakaları takip etme süreci, bu sürecin ciddiyetle takibinin gerektiği bir kez daha dile getirildi. Süreç boyunca camilerimizin ciddiyetle tedbirlere uyduğunu ve örnek ilçe gösterildiğimizi belirterek katkılarından dolayı din görevlilerine teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte de camiler deki tedbirlerin yanında( maske mesafe seccade gibi) şadırvan ve tuvaletler in gerekli önlemler alınamıyorsa kapatılması konularında bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.