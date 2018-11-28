Kaymakam Kaya'dan proje hamlesi

Kaymakam Kaya, memurlardan mesai saatlerine ve kılık kıyafetlerine özen gösterilmesini istedi

Manyas Kaymakamlığına atanan Muhammed Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma esasları ve yapılması gereken hususlar ile ilgili bir genelge yayınladı. Kaya, genelgede, mesai saatinin başladığı 08.30'da kurum amirinin görevinin başında olacağını ve personelin mesai saatini kontrol edeceğini belirtirken, iş görüşmek için kaymakamlık makamına gelen kurum amir veya personelin, konuyu arz edip, işi bittikten sonra derhal işinin başına döneceğini, makamda gıybet, dedikodu vb. sohbetlerin kesinlikle yapılmayacağını vurguladı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya genelgesinin devamında, "Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilçemizin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik projelerin hazırlanmasına ağırlık verecek, bu bağlamda her kurum her yıl beş yeni proje hazırlayıp kaymakamlık makamına sunacaklardır. Kurumlarda giyimlere özen gösterilecek, kot, tişört vb. gibi günlük kıyafetlerle kurumda bulunulmayacak ve makama kesinlikle bu şekilde girilmeyecektir. Devlet dairelerini birer özel işyeri gibi ziyaretgah olmaktan kahvehane görüntüsünden kurtarmak zorundayız" dedi.