Kaymakam Memiş, fidan dikim törenine katıldı

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, toplumda ağaçlandırma ve orman sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik Pelitköy Mahallesinde yapıldı.

Pelitköy Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunun düzenlediği etkinlikte yüzlerce fıstıkçamı toprakla buluşturuldu. Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerle birlikte fidan dikerken, çevreci öğrencileri kutladı. Programa, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, Şehit Yılmaz Kobak İlköğretim Okulu ve Özel Uğur Okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı.