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Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlere katıldı.

Denetimlerde kaymakam Memiş'e Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Esnaf Oda Başkanı Hasan Bayram'da eşlik etti.


Kaymakam Memiş başkanlığındaki ekip, ilçe de faaliyet gösteren iş yerlerine denetimde bulundu. Kaymakam İlyas Memiş esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda en üst seviyede duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.


Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Kaymakam Memiş; “Tüm esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı devletimizin almış olduğu önlemlere riayet etmeye davet ediyorum. Kamu kurumlarımızla, esnaf odalarımızla ve belediye personellerimizin desteğiyle her türlü önlemi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın toplum sağlığını ilgilendiren ve hayati önemi olan bilhassa sosyal mesafe ve maske kullanma hususunda hassasiyet göstermesini istiyoruz.” dedi.

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