Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş, Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam İlyas Memiş'e İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da eşlik etti. .

Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda, İl Müdürlüğünün organize ettiği Tasavvuf Müziği dinletisi sonrası öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerin hal hatırlarını sordu. Kaymakam, öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan katıldı.