Kaymakam Memiş okul ziyaretlerine devam ediyor

Sekiz Eylül İlkokulu ve Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam İlyas Memiş, okul müdürlerinden eğitim öğretim hizmetleri ve koronavirüsle mücadele hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğretmenlerle de bir araya gelen kaymakam, bazı sınıflara da uğrayarak öğrencilerle sohbet etti. Okullardaki koronavirüs tedbirleri konusunda da bilgiler alan Kaymakam İlyas Memiş, hijyen, maske ve mesafeye uyulmasını istedi. Kaymakam İlyas Memiş'in okul ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.