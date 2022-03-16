Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir İl birincisi olan satranççıları makamında kabul etti. Kaymakam, Okullar arası Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç Turnuvasında Yıldızlar Açık kategorisinde il birincisi olan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Okul Müdürü Mehmet Çelik ve başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Memi, “Öğrencilerimizin bu başarısıyla Burhaniye satranç alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Sadece Burhaniye'yi değil bundan sonra bölge şampiyonasında Balıkesir'i de temsil edecek öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla hepimizi gururlandırdılar. 5 öğrencimizi ve onların üzerlerinde emekleri olan öğretmenimiz Taner Özen ve okul müdürümüz Mehmet Çelik'i tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Kaymakam, başarılarının sevincini paylaşmak üzere gelen öğrencilere kitap hediye ederken bölge müsabakalarında başarılar diledi.