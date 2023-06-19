Kaymakam Memiş, sertifika törenine katıldı

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakam İlyas Memiş, Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen kurslara katılan kursiyerler için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Kursiyerlere sertifikalarını veren Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.

Kaymakam İlyas Memiş, Aile Destek Merkezi'nde, çoraptan çiçek yapımı, tığdan çanta yapımı, panç kursu ve Kuran kursu olmak üzere çeşitli alanlarda düzenlenen kurslara katılanların sertifikalarını verdi. Kaymakam, kursları bitiren 62 kadını kutladı.

Burhaniye Kaymakamı Memiş, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Şubat ayı itibarıyla faaliyete başlayan Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) vakıftan yardım alan vatandaşlarımız başta olmak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarını sağlanması amacı ile çeşitli alanlardaki kurslar düzenlenmektedir” dedi. Sertifika törenine Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra, SYDV Müdürü Özlem Salgın, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve Vakıf mütevelli heyet üyeleri katıldı.