Kaymakam Memiş, Üniversitelilerin mezuniyetine katıldı

Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Burhaniye Meslek Yüksek Okulu'nun 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine katıldı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havuz başında gerçekleştirilen Mezuniyet Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Program dereceye giren öğrenciler ve protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Kaymakam İlyas Memiş konuşmasında, mezun olan öğrencileri tebrik ederken, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Program, diploma töreninin yapılması ardından son buldu. Törene Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Erhan Emre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, fakülte ve yüksekokul hocaları ve öğrenciler katıldı.