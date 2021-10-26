Kaymakam, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Muzaffer Leman Akpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Gonca Cenğiz'den okulla ilgi bilgi alan Kaymakam Özderin Muhasebe, Bilişim ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle gelecek planları, meslek seçimi ve sınav hazırlık süreciyle ilgili kendi hayatından da örnekler vererek sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da, öğrencilere kendilerine güvenmeleri gerektiğini, düzenli ve istikrarlı çalışmalarla iyi sonuçlar elde edebileceklerini hatırlattı. Öğrencileri motive edici keyifli sohbetin ardından ders arasında öğretmenler odasına geçerek öğretmenler ile bir araya geldi. Okuldaki eğitim öğretim çalışmaları, kültürel-sportif faaliyetler, BİGEP çalışmaları, danışman öğretmenlik ve DYK kursları hakkında değerlendirmeler yapılıp fikir alış verişinde bulunuldu. Öğretmenlere çalışmaları için teşekkür eden Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.