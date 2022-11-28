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Kaymakam Odabaş, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ni ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.


Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları yürüten ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir şekilde görev alan ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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