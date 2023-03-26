Kaymakam Odabaş, depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi

Düzenlenen iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla birlikte orucunu açan Kaymakam Odabaş, masaları tek tek dolaşarak vatandaşların hatırlarını sordu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Odabaş; “Hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmuş olmanın buruk bir sevinci içindeyiz. Bu ayın bereketiyle inşallah esenliğe kavuşacağız. Tarifsiz acılar yaşadığımız bu zor günlerde Cenab-ı Allah'tan bu ayın rahmetiyle hepimize sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla yaraları hep birlikte sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.