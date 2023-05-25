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Kaymakam Odabaş depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede Türkiye Kömür İşletmeleri Edremit Kampı’nda misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret ederek hatırlarını ve ihtiyaçlarını sormaya devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede Türkiye Kömür İşletmeleri Edremit Kampı'nda misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret ederek hatırlarını ve ihtiyaçlarını sormaya devam ediyor.


Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerden etkilenerek ilçeye gelen ve yaklaşık 3 aydır misafir edilen depremzede vatandaşları her fırsatta ziyaret ederek hatırlarını, talep ve ihtiyaçlarını soran Kaymakam Odabaş, vatandaşlarla tek tek sohbet etti.


Tespit edilen ihtiyaçların karşılanması noktasında talimatlarını veren Kaymakam Odabaş'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır eşlik etti.

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