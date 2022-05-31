Kaymakam Odabaş, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile birlikte 75. Yıl Ortaokulunu ziyaret ederek, 2022-LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

05 Haziran Pazar günü yapılacak 2022-LGS sınavı öncesi, 75. Yıl Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Odabaş, öğrencilerle sohbet ederek sınav heyecanlarına ortak oldu. Sınava girecek olan öğrenciler ile sınav kaygısı hakkında sohbet eden Kaymakam Odabaş, sınava yönelik motivasyon konuşması yaparak öğrencilere sınav stresi, kaygı yönetimi, odaklanma ve dikkatli olmaları konusunda deneyimlerini aktardı. Liselere Giriş (LGS) sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Odabaş, sınavlarda görev alacak tüm personele de kolaylıklar diledi.