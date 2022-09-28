Kaymakam Odabaş okul yapım ve güçlendirme çalışmalarını inceledi

Edremit Kaymakamı Odabaş, güçlendirme ve yeniden yapım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından deprem tahkik raporları sonucuna göre risk taşıdığı tespit edilen ve bu dahilde yıkılarak yeniden yapımına karar verilen okullar ile güçlendirme dahilinde inşaat çalışmaları devam eden okulları ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Bu çalışmada 8 derslikli Zeytinli İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve 100 kişilik pansiyonu inşaatı, İstiklal İlkokulu ve Karagözoğlu İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Odabaş, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.