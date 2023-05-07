Kaymakam Odabaş sağlık yatırımlarını yerinde inceledi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede tamamlanan ve planlanan sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İlçede sağlık yatırımları çerçevesinde inceleme ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Odabaş, Zeytinli Mahallesinde Hayırsever Ergül İlkilmez tarafından yaptırılarak geçen hafta vatandaşların hizmetine sunulan Ergül-Filiz İrkilmez Aile Sağlığı Merkezi'ni yerinde ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra İkizcay Mahallesinde yapılması planlanan 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi alanını ziyaret ederek planlan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, bölgede ihtiyaç duyulan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun kazandırılması noktasında Zeytinli Mahallesinde bulunan eski aile sağlığı merkezi idari binası ve alternatif diğer alanlarda incelemelerde bulunarak, uygunlukları değerlendirerek durum tespiti yaptı.

Kaymakam Odabaş'a ziyaretlerinde İlçe Sağlık Müdürü Refik Budak ve İlçe Milli Emlak Müdürü Mustafa İribaş eşlik etti.