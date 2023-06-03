Kaymakam Odabaş, şampiyon güreşçileri makamında ağırladı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Grekoromen il birinciliği müsabakalarında U-13 kategorisi şampiyon takımını makamında ağırladı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda gerçekleştirilen Grekoromen il birinciliği müsabakalarında 13-14 yaş, U-13 kategorisinde takım halinde şampiyon olarak il birincisi olan Edremit Gençlik ve Spor Kulübü takımını makamında ağırlayan ve başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Odabaş; “Öncelikle şampiyon takımımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu başarı ayrıca gurur duyduğumuz bir başarıdır. Çünkü Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak himayelerinde uzunca bir süredir yürütülen “İbrahimce Mahallesi İyileştirme Çalışmaları” çerçevesinde, roman çocuklarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilerek, sosyal uyum ve başarılarının artırılması hedefiyle yapılan faaliyetler çerçevesinde U-13 takımına dahil edilen 10 roman çocuğumuzun da güreş turnuvasında takım halinde il birinciliği elde etmiş olması hepimizi gururlandırmıştır. Yapılan projeler, verilen emekler ve kurslar bugün meyvelerini vermiştir. Bu başarıda emeği geçen herkesi, başta çocuklarımız olmak üzere tebrik ediyorum” dedi.

Şampiyonları tek tek tebrik eden ve sohbet eden Kaymakam Odabaş, güreş sporcularının başarılarının devamını diledi. Ziyarette; Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mehmet Çakır ve Edremit Mehmet Emin Ağa Cami İmam Hatip'i Halil Avcı bulundu.