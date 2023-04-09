Kaymakam Odabaş SODAM Kursiyerleri ile iftarda bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Gününde, (SODAM) Sosyal Dayanışma Merkezi'nde eğitim gören Roman kursiyerlere iftar programı düzenlendi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü olması nedeniyle Edremit Kaymakamlığı SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) tarafından hayata geçirilen SODAM Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlerle yönelik düzenlenen iftar yemeğinde Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, masaları tek tek dolaşarak Roman vatandaşlarla hasbihal etti.

SODAM projesi dahilinde bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kaymakam Odabaş; “Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı İbrahimce Mahallesinde hayata geçirilen merkezimizde; Roman vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanat ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyetler sunulmaktadır. Merkezimizde; giyim üretiminde temel işlemler, yetişkinler 1. kademe okuma yazma öğretimi ve temel eğitim programı, hasır örme kursu, boncuk çiçek yapımı, Kur'an'ı Kerim Elif ba Kursu, giyim aksesuarları dikimi kurs hizmetleri verilmektedir. Aynı zamanda kursiyerlerimizin okul öncesi yaş grubu çocuklarına yönelik de oyun odasında aktiviteler sunulmaktadır.” dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sofrasında roman vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Odabaş; “Devletimiz, bütün kurumlarıyla sorumluluk üstlendiği her yerde vatandaşının huzuru ve mutluluğu için hizmet üretmektedir. Bu dahilde bundan sonra da Roman kardeşlerimizle buluşmaya, görüşmeye hasbihal etmeye devam edeceğiz” dedi.