Kaymakam Odabaş, yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Mehmetalan Mahallesi Deliktaş Mevkiinde zeytinlik alanda çıkan küçük çapta yangın sonucu yanan alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Mehmetalan Mahallesi Deliktaş Mevkiinde zeytinlik alanda çıkan küçük çapta yangın sonucu yanan alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.
Deliktaş mevkiinde yanan zeytinlik alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Odabaş, yangının çıkış nedenlerinin araştırıldığını belirterek yürütülen soğutma/söndürme çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.
Kaymakam Odabaş'a inceleme ziyaretinde Orman İşletme Müdürlüğü Barış Tamer Kilis, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ile İtfaiye Grup Amirliği yetkilileri eşlik etti.