Kaymakam Odabaş'dan, TEKNOFEST öğrencilerine ödül

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş TEKNOFEST Tübitak İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat kategorisine katılarak büyük başarı elde eden ve “Kocaseyit İnsansız Hava Aracı” ile Teknofest finallerine katılmaya hak kazanan öğrencileri ve öğretmenleri makamında ağırlayarak, tebrik etti.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları dahilinde 4.Tübitak Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na “sabit kanat” kategorisinde katılan Kocaseyit İnsansız Hava Aracı ile DTV 2. aşama olan hakem değerlendirmesini geçerek büyük bir başarı daha elde eden ve finalist olarak 25- 29 Nisan 2023 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek final yarışmalarında Balıkesir ilini temsil etmeye hak kazanan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayan Kaymakam Odabaş, öğrencileri bu başarıdan dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Türk Savunma Sanayinde yerli ve milli olarak üretilen İHA ve SİHA'ların önemine değinen Kaymakam Odabaş; “Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz tarafından tasarlanan İHA projesi ilçemiz ve ilimiz adına gurur verici bir projedir. Teknolojiye odaklanarak araştıran, üreten ve ilçemizin adını duyuran, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm proje ekibine canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.