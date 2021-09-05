İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakam, öğrencileri 'Uyum Haftası'nda yalnız bırakmadı

Eğitim hayatlarına başlayan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı uyum eğitimleri tamamlandı.


Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Uyum Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı ve 1. sınıfları ziyaret ederek okula başlayan öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.


Hissettikleri heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Atasoy, ayrıca öğrencilerin öğretmenlerinin eşliğinde oynadıkları oyuna ve etkinliklere de katılarak çocuklarla birlikte vakit geçirdi.


Öğrencilerin Uyum Haftası etkinliklerine ortak olan Kaymakam Atasoy, tüm öğrencilerin salgın tedbirlerine karşı bilinçli olduklarını ve okullarını çok özlediklerini gördüğünü belirterek, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ülkemiz, milletimiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.