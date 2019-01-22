Kaymakam Öner, bilinçli avcılığın yaygınlaşmasını istedi

Başkanı Ünsal Gençler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Avcıları makamında kabul eden Öner, Avcılar Kulübünün çalışmaları hakkında bilgi alırken, konuklarına ikramlarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner, bilinçli avcılığın gelişmesi ve yaygınlaşması hususunda Avcılar Kulübünün sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi. Kaymakam Öner, “Tarımla meşgul olan halkımız için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin koordinesi ve kontrolü altındaki sürek avları çok önemli. Avcılarımız bilinçli olmalı. Avcılar Kulübü Yönetim Kuruluna bu husustaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.