İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Öner, bilinçli avcılığın yaygınlaşmasını istedi

Burhaniye ilçesinde, Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Kabakçı, 2.

Başkanı Ünsal Gençler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Avcıları makamında kabul eden Öner, Avcılar Kulübünün çalışmaları hakkında bilgi alırken, konuklarına ikramlarda bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner, bilinçli avcılığın gelişmesi ve yaygınlaşması hususunda Avcılar Kulübünün sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi. Kaymakam Öner, “Tarımla meşgul olan halkımız için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin koordinesi ve kontrolü altındaki sürek avları çok önemli. Avcılarımız bilinçli olmalı. Avcılar Kulübü Yönetim Kuruluna bu husustaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.