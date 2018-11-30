Kaymakam Öner, gitmedik köy bırakmayacak

Vatandaşların sorunlarını, isteklerini dinlemek amacıyla kırsal mahalleleri ziyaret eden Öner, sorunları yerinde tespit ediyor. Kaymakam Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Müftüsü Hacı Öz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ve Belediye Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce ile 5 kırsal mahalleyi daha ziyaret etti.

Ziyarete, Bahadınlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek başlayan heyet, okul öğretmenleriyle gerçekleştirilen sohbet sonrası öğrencilerle okuma programına katıldı. Sırasıyla, Yaylacık, Çamtepe, Korucuoluk ve Karadere Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşla bir araya gelip onlarla sohbet eden Kaymakam Öner, “Yapılan ziyaretlerle bütün mahallelerimize ulaşıp vatandaşların sorunlarını mahallinde dinliyoruz. Herhangi bir nedenle kamu hizmetlerine erişemeyenlere ulaşarak istedikleri hizmeti sunmak, sorunlarını dinlemek, devletimizin şefkat elini en ücra mahalleye kadar uzatmak istiyoruz. Mahalle sorunlarını bizzat yerinde dinlemek ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.