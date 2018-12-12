Kaymakam Öner, gitmedik mahalle bırakmadı

Öner, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ve Belediye Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce ile son olarak kırsal mahallelerden Pelitköy, Taylıeli ve Çoruk'u ziyaret ederek kırsal mahalle ziyaret programını sonlandırdı.

Köy ziyaret programı çerçevesinde BENGİ Projesine yönelik okul ziyaretleri de gerçekleştiren Kaymakam Öner, Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle eğitime ilişkin gerçekleştirdiği sohbetin ardından 6.sınıf öğrencileriyle birlikte okuma etkinliğine katıldı. Kırsal mahallelerdeki vatandaşların sorunlarını, isteklerini dinlemek amacıyla kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Öner, ziyaretlerin çok verimli geçtiğine vurgu yaparak vatandaşların taleplerinin ilgili birimlere ivedilikle aktarılacağını ve Kaymakamlıkça halkın sorunlarının ve taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.