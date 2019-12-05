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Kaymakam Öner, hemşire adayları ile kitap okudu

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle kitap okudu.

Okul Müdürü Kadriye Atak tarafından karşılanan Kaymakam Öner'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selçuk Çifti de eşlik etti.


Kaymakam Hüseyin Öner, önce öğretmenlerle bir araya gelirken, onlarla sohbet etti. Daha sonra sınıfa geçen Kaymakam Öner, 20 dakika süreyle hemşire adayı öğrencilerle kitap okudu. Öğrencilerden çok kitap okumalarını isteyen Kaymakam Hüseyin Öner, “Her zaman bir hedefiniz olsun. İyi bir meslek lisesi seçmişsiniz. Çok yararlı işler yapabilirsiniz Meslek lisesinde okuyup ta çok iyi yerlere gelen insanlar var. Bende Ticaret Lisesi mezunuyum. Ama, kaymakam oldum. Çok alıştıktan sonra önünüz her aman açık. Boş zamanlarınızda bol kitap okuyun. Kitap okuyanın kendine güveni artar. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Kaymakam Öner daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

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