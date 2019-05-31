Kaymakam Öner, iftarda öğrencilerle bir araya geldi

Düzenlenen iftar yemeğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan, Okul Müdürü Fehmi Gür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İftar sonrası öğrencilerle ayrı ayrı sohbet eden Kaymakam Öner, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. İftar yemeğini değerlendiren Kaymakam Öner, “Lisemizin pansiyonunda kalan ve ailelerinden uzakta Ramazan geçiren öğrencilerimizle birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü ayı olan Ramazanın bereketini ve iftar sofralarının samimiyetini paylaşmak istedik. Ailelerinin eksikliğini gideremeyiz ama öğrenci yurdumuzda bizlere emanet olan gençlerimizle birer büyükleri olarak iftarda birlikte olmak suretiyle gönül alabiliriz diye düşündük. Bu vesileyle, eğitim öğretim yılının son haftalarını yaşayan öğrencilerimize derslerinde ve girecekleri üniversite sınavlarında başarılar diliyorum. Şimdiden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.