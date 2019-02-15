Kaymakam Öner, İmam Hatiplilerle bir araya geldi

Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederken, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Ziyaret sırasında, okul idaresi ve öğretmenleri ile 1.Dönemi Değerlendirme Toplantısı yapan Kaymakam Öner, toplantı sonrası 11.sınıflarla okuma programına katıldı. Okuma sonrasında ise, öğrencilerle gelecek planlamaları, hayalleri ve hedefleri hakkında söyleşi tadında keyifli bir sohbet gerçekleştiren Öner, öğrencilerle kariyer planlamasının önemi konusunda tecrübelerini paylaşarak çeşitli tavsiyelerde bulundu ve bu yolda en büyük dostları olan kitapları yanlarından ayırmamaları gerektiğini ifade etti.